So reagierst du richtig bei gefährlicher Sonneneinstrahlung beim Autofahren

Eine saubere Scheibe ist Pflicht

In dieser Jahreszeit steht die Sonne vor allem am Morgen und am späten Nachmittag sehr tief und kann die Verkehrsteilnehmenden stark behindern – was Gefahren mit sich bringen kann. «In diesen Fällen bietet nur eine gut gereinigte Scheibe eine optimale Sicht, da Staub und Schlieren das Sonnenlicht brechen und so die Fahrzeuglenker behindern», erklärt Massimo Gonnella, Mediensprecher des TCS. Wer über eine längere Strecke direkt in Richtung der tief stehenden Sonne fährt, sollte das Fahrverhalten bei eingeschränkter Sicht unbedingt anpassen. Dann heisst es: Geschwindigkeit reduzieren, genügend Abstand halten und versuchen, potenzielle Gefahren so früh wie möglich zu erkennen und sie zu vermeiden.