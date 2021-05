«Gott ist definitiv eine Frau» - So reagiert das Netz auf Billies neuen Look

Ihr neues Album erscheint Ende Juni und soll eine Botschaft an die Gesellschaft sein. «Mach was du willst, wann du es willst» sagt Eilish über das Shooting und ihr neues Werk.

Die 19-Jährige spricht darüber, dass man sich immer so zeigen dürfe, wie man wolle. Egal was andere davon halten.

Auf Social Media wird Billie für ihren neuen Look gefeiert.

Popstar Billie Eilish überrascht mit einem Fotoshooting in der «Vogue».

Popstar Billie Eilish überrascht mit Fotos, die für die britische Modezeitschrift «Vogue» gemacht wurden. Auf dem Cover zeigt sich Eilish zum ersten Mal in Dessous und Strümpfen – statt mit Schlapphut und XL-Hoodie. Das Bild hat innerhalb von Minuten Rekord-Likes bekommen.

«Gott ist definitiv eine Frau», meint ein weiterer Billie-Stan und kriegt dabei Zustimmung von einer Twitter-Userin, die zuvor an der Message gezweifelt hat, die Ariana Grande (27) in ihrem Song «God Is a Woman» besingt. Billie scheint sie nun jedoch davon überzeugt zu haben.