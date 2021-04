«Mir wänn das nid!» : So reagiert das Netz auf die Ausbootung von David Degen

Bernhard Burgener will den FC Basel nicht an David Degen, sondern die Dream & Vision AG verkaufen. Fans reagieren entrüstet.

Der FC Basel teilt am Montag nach einer Verwaltungsratssitzung mit, dass die Holding AG nicht an David Degen verkauft wird.

«Die drümligen Herren haben den FCB um seinen sportlichen Erfolg gebracht und verkaufen jetzt auch noch seine Seele. Sowas Trauriges hat rotblau schlicht nicht verdient», schreibt ein User auf Twitter. Wenige Minuten zuvor war bekannt geworden, dass David Degen von seinem Vorkaufsrecht nicht Gebrauch machen und den FC Basel nicht übernehmen kann. Stattdessen zwingt ihn Bernhard Burgener zum Verkauf seiner Aktien , damit er diese gemeinsam mit den eigenen Anteilen an die Dream & Vision AG übertragen kann. Diese neue Gesellschaft wird wiederum von Bernhard Burgener sowie von der britischen Investmentgesellschaft Centricus gehalten.

Das Chaos am Rhein, es geht weiter. Denn viele bezweifeln, dass im Machtkampf zwischen Burgener und Degen mit dem heutigen Tag das letzte Wort gesprochen sei. Doch offensichtlich wird, dass die Fans langsam aber sicher genug haben.

Viele fragen sich auch, was es mit dem «Drag-Along-Recht» auf sich hat, das Burgener juristisch vertraglich zusteht und das gemäss ausdrücklicher Bestimmung im Aktionärbindungsvertrag dem Vorkaufsrecht Degens vorgeht. Ein User setzt es auf jeden Fall mit der Tatsache gleich, dass aufgrund dieses Rechts Burgener den Verein in den Abgrund ziehe.

In Anlehnung an die Herkunft der Investmentgesellschaft Centricus verbreitet sich in den sozialen Medien bereits auch ein neues Logo des FC Basel. Ebenso wird auf Social Media gefragt, weshalb die Firma Dream & Vision und nicht Schall & Rauch heisse.