Daniel Jositsch kandidiert für den Bundesrat: Die Reaktionen

Im Netz erntet der Zürcher Ständerat einiges an Kritik – doch es gibt auch Lob für seine Haltung.

Obwohl die SP-Führung für die Bundesratswahlen im Dezember der Fraktion beantragt hat, ein reines Zweier-Frauenticket zu nominieren, will nun SP-Ständerat Daniel Jositsch für den Bundesrat kandidieren. Dies teilte er am Dienstag in einer Medienkonferenz aus dem Bundeshaus mit.