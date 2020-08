94 Millionen Franken Umsatz

Das ist das WEF

Das WEF ist eine der wichtigsten wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Veranstaltungen der Welt. Es findet für gewöhnlich Ende Januar in Davos statt. Bisher haben jeweils rund 3000 Personen aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur daran teilgenommen. Sie stammten aus rund 90 Ländern. Rund 500 Medienschaffende berichten für in- und ausländische Medien über das Geschehen in Davos. Das 4-tägige Forum kostet den Steuerzahler offiziell mindestens 9 Millionen Franken an Sicherheitskosten. Das WEF verfügt über ein Eigenkapital von 310 Millionen Franken. Laut einer Studie der HSG St. Gallen beträgt der durch das WEF ausgelöste Gesamtumsatz in Davos rund 60 Millionen Franken und in der gesamten Schweiz rund 94 Millionen Franken.