Aargau: So reagiert der Kanton Aargau auf die Strom-Mangellage im Winter

An einer Medienveranstaltung am Donnerstag teilte der Kanton Aargau mit, wie man sich auf eine mögliche Strom-Mangellage vorbereitet. «Aktuell ist die Versorgung der Schweiz mit Gas und Strom sichergestellt», betont Regierungsrat Stephan Attiger, Vorsteher des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU). «Gleichwohl müssen wir unsere Verantwortung wahrnehmen und im Hinblick auf das bevorstehende Winterhalbjahr Vorkehrungen für den Fall einer Strom- und Gas-Mangellage treffen.»

Neben allgemeinen Sparmassnahmen unterstützt der Regierungsrat die Installation eines mobilen und zeitlich befristeten Reservekraftwerks in Birr. Der Einsatz des öl- oder gasbetriebenen Kraftwerks sei jedoch auf ein Minimum zu beschränken und andere, stufengerechte Energiespar-Massnahmen seien vordringlich auszuschöpfen. Da der Standort in unmittelbarer Nähe zum Wohngebiet sei, müsse die Anlage in Birr so gebaut und betrieben werden, dass möglichst wenig Immissionen (Lärm, Luft) entstehen und der Schutz von Bevölkerung und Umwelt jederzeit gewährleistet sei. Das Reservekraftwerk soll nur im Notfall zum Einsatz kommen. «Aber wenn es gebaut wird, dann können wir nicht ausschliessen, dass es auch genutzt wird», so Attiger.