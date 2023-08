Alexei Nawalny: So reagiert der schärfste Kreml-Kritiker auf 19 Jahre Haft 

Weniger als zehn Minuten: So lange benötigte der Richter, um das Urteil und die Strafe zu verkünden – etwas, das in Russland normalerweise Stunden oder sogar Tage dauert. Alexei Nawalny war am Freitag zur Urteilsverkündung in den Gerichtssaal gebracht worden. Er trug Gefängniskleidung und sah abgemagert aus, lächelte aber. Als der Richter das Urteil verlas, stand der Politiker mit verschränkten Armen neben seinen Anwälten und hörte mit ernstem Gesichtsausdruck zu.