So verkündete Flick am Samstagabend seinen Abschiedswunsch im TV.

Im November 2019 wurde Hansi Flick Cheftrainer des FC Bayern München. Dann folgte eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Flick gewann mit den Bayern alles, was es zu gewinnen gab. Nun will Flick den FC Bayern München zum Saisonende verlassen. Das kündigte der Coach des deutschen Rekordmeisters am Samstag nach dem 3:2-Sieg gegen VfL Wolfsburg an. «Ich habe dem Verein gesagt, dass ich am Ende der Saison den Vertrag auflösen möchte», sagte Flick dem NDR. Mit der Bekanntgabe löste Flick eine Lawine in der Fussballwelt aus. Unzählige Spieler und Weggefährten des deutschen meldeten sich zu Wort.