«Ein sicherer Job»So reagiert die Politik auf die Corona-Wut der Pflegenden

In der Zentralschweiz startete die Protestwoche des Pflegepersonals mit einer Aktion vor der Kantonsratssitzung auf der Allmend in Luzern.

Nach dem Applaus für das Pflegepersonal in der ersten Corona-Welle hofften Pflegefachkräfte auf bessere Löhne und mehr Personal. Weil sich aus ihrer Sicht nichts geändert hat, ist die Wut gross. Die Gewerkschaften haben diese Woche unter dem Hashtag #MehralsApplaus eine Protestwoche gestartet. Deren Höhepunkt bildet eine symbolische Aktion auf dem Bundesplatz in Bern am Freitag von 14 bis 16 Uhr. Ein Streik ist derzeit nicht geplant – obwohl das Druckmittel in der zweiten Welle gross wäre. Eine Pflegefachkraft verdient in der Schweiz bei einem 100-Prozent-Pensum pro Monat rund 5300 Franken brutto.