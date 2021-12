Nach PK am Freitag – Die Reaktionen auf die geplanten Massnahmen des Bundesrates

Der Bundesrat hat heute neue Massnahmen an die Kantone in Vernehmlassung gegeben.

Schweizerischer Gewerbeverband

In einer Medienmitteilung schreibt der Schweizerische Gewerbeverband: «Der Schweizerische Gewerbeverband SGV lehnt die Einführung der Home­office-Pflicht als KMU-untauglich und reine Symbolpolitik ab. Die in der Var­ian­te zwei vorgesehenen Schlies­sungen erachtet der Gewerbeverband als völlig inakzeptabel und schädlich für Teile der Wirtschaft und der Gesellschaft. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Variante 1 wird der SGV im Rahmen der Vernehmlassung kritisch prüfen.»

Schweizerischer Gewerkschaftsbund

Auch der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB hat sich zu den Corona-Vorschlägen des Bundesrats gemeldet. In einer Mitteilung schreibt er: «Der Bundesrat muss nun liefern. Er muss diese Verlängerungen so rasch als möglich umsetzen, damit die betroffenen Firmen auch Anfang 2022 davon Gebrauch machen können, damit die Löhne und die Arbeitsplätze weiterhin sicher bleiben.»

GastroSuisse

Der Schweizer Verbund der Gastronominnen und Gastronomen zeigt sich unzufrieden mit den beiden Massnahmen-Varianten, die der Bundesrat heute vorgestellt hat. In einer Medienmitteilung fordert GastroSuisse «wirkungsvollere Massnahmen als die 2G-Pflicht und Teilschliessungen.» Der Branchenverband befürworte Alternativen zu 2G. Das könnten z.B. freiwillige Kapazitätsbeschränkungen sein, wie sie auch in anderen Branchen akzeptiert würden, oder erneut frühere Schliessungszeiten.

Weiter schreibt GastroSuisse, dass ein weiterer Shutdown nicht verkraftbar sei. Viele Betriebe sähen sich schon jetzt in ihrer Existenz bedroht, die Verunsicherung in der Bevölkerung habe bereits jetzt zu vielen Stornierungen und ausbleibenden Buchungen geführt.

Joël Thüring, Grossrat Kanton Basel-Stadt (SVP)

Der Grossratspräsident schreibt in einem Tweet: «Der Bundesrat handelt. Einmal mehr zu spät. Variante 1 (2G und 2G+) ist zu begrüssen und sollte baldmöglichst eingeführt werden. Samt Homeoffice-Pflicht und Fernunterricht an den Universitäten. Fakt ist aber auch: Für Ungeimpfte wird es jetzt, so oder so, sehr ungemütlich.» Die SVP als Partei hat sich bisher noch nicht dazu geäussert.