Nach BAG-Ankündigung - So reagiert die Politik auf die verschobenen Corona-Lockerungen

Am Mittwochnachmittag kündigt Gesundheitsminister Alain Berset an, dass es im Moment zu keinen weiteren Öffnungsschritten kommt. Das Bundesamt für Gesundheit schätze die aktuelle Lage als zu instabil ein. Damit bleiben etwa die Homeoffice-Empfehlung, die Maskenpflicht in den Läden, die Erfassung von Gästedaten in Restaurants oder die Zertifikatspflicht für Clubs bestehen. 20 Minuten hat bei vier Politikerinnen und Politikern nachgefragt, wie sie zum Entscheid stehen.

«Die Taskforce musste bereits einmal zugeben, dass sie falsch lagen»

«Das BAG soll angeben, wie viele Hospitalisierte geimpft sind»

Mehr Verständnis als ihre beiden bürgerlichen Kollegen zeigt Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel für den Entscheid des BAG. «In der Situation, in der wir uns befinden, muss man das wohl so machen.» Schuld an den fehlenden Gestaltungsmöglichkeiten des Gesundheitsministers sei die zu tiefe Impfrate. In seinen ursprünglichen Berechnungen sei der Bundesrat von einer höheren Quote ausgegangen. Dass die Zahl der Hospitalisierungen momentan steige, bereite ihr Sorgen. Es herrsche zudem Ungewissheit bezüglich der Ferienrückkehrer sowie weiterer Mutationen. Ausserdem sei nicht klar, wie sich die Impffreudigkeit in der Bevölkerung entwickelt. Für Humbel ist deshalb klar: «Wir sind in einer heiklen Phase.»