Ein Video kursiert auf der Social-Media-Plattform Tiktok. Darauf zu sehen: stapelweise Pakete und Postmitarbeitende, die damit beschäftigt sind, sie zu sortieren. «Wir kennen das Video und können nachvollziehen, dass man beeindruckt ist von der Menge an Paketen», sagt Mediensprecherin Léa Wertheimer zu 20 Minuten. «Das entspricht der Realität in den Zentren der Post. Wir verarbeiten aktuell eine Rekordmenge an Paketen. Wichtig: Die Bilder bedeuten nicht, dass die Postmitarbeitenden achtlos mit den Paketen umgehen.»

Jeden Tag über eine Million Pakete

«Wir erleben gerade den strengsten Monat in der Geschichte der Schweizer Post», so Wertheimer weiter. «Seit dem Black Friday Ende November haben wir jeden Tag über eine Million Pakete verarbeitet und an die Haustüren gebracht.» Das entspricht einem Plus von 25 Prozent gegenüber demselben Zeitraum im Vorjahr. «Der bisherige Monatsrekord war während des Lockdown im April», so Wertheimer weiter. «Diesen Rekord werden wir jetzt im Dezember erneut brechen.»