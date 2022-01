Corona-Massnahmen – So reagiert die Schweizer Wirtschaft auf die Corona-Entscheide des Bundesrats

Der Bundesrat gehe mit der Verlängerung der Massnahmen «auf Nummer sicher» und habe den richtigen Weg eingeschlagen, teilt der Verband Angestellte Schweiz mit. Das Bild zeigt eine Mitarbeiterin in einem Callcenter.

Der Bundesrat hat entschieden, die Homeoffice-Pflicht bis Ende Februar und die restlichen Corona-Massnahmen bis Ende März zu verlängern. Er kündigte zudem an, am 2. Februar über mögliche Lockerungen zu diskutieren. Was sagen die Schweizer Wirtschaftsverbände dazu? Eine Übersicht.