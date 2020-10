1 / 8 Steigende Covid-19-Fallzahlen veranlassen europäische Länder, scharfe Massnahmen zu ergreifen. Getty Images In Liverpool bleiben Bars, Cafés, Casinos und Fitnesscenter aufgrund der geltenden höchsten Gefahrenstufe leer. Pexels Die Maskenpflicht in Italien wurde auf den gesamten öffentlichen Raum ausgeweitet. Pexels

Darum gehts Aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlen ergreifen Regierungen neue Massnahmen im Kampf gegen das Virus.

Mehrere Länder in Europa haben in den vergangenen Tagen neue Restriktionen eingeführt.

Die Einschränkungen reichen über verschärfte Maskenpflicht bis hin zu Sperrstunden, Homeoffice- Verordnungen und Beschränkungen für private Treffen.

Das BAG meldet heute 2823 neue Corona - Ansteckungen in den letzten 24 Stunden. Und n icht nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa sind die Fallzahlen in den vergangenen Wochen drastisch gestiegen. Die verschärfte Maskenpflicht und die Reisebeschränkungen konnten den Anstieg der Infizierungen nicht verhindern. Das hat viele Länder dazu veranlasst, neue Massnahmen zu ergreifen .

In Grossbritannien kündigt der Premierminister am Montag einen Drei s tufen p lan an. Ausschlaggebend für die Einstufung sind die Fallzahlen und die Auslastung der Spitäler. Die erste Stufe bedeutet mittlere Gefahr und gilt in den meisten Teilen Grossbritanniens. Sie beinhaltet die 22-Uhr-Sperrstunde und beschränkt private Treffen auf sechs Personen. Die zweite Stufe, hohe Gefahr, verbietet zusätzlich Treffen von Personen aus unterschiedlichen Haushalten in geschlossenen Räumen. Die d ritte Stufe signalisiert sehr hohe Gefahr. In Liverpool ist diese bereits in Kraft: Personen, die nicht zusammenwohnen, dürfen sich in Gruppen von maximal sechs Personen nur noch in Parks oder an Stränden treffen. Bars, Pubs, Fitnesscenter und Casinos müssen bei Stufe drei schliessen.

Auch Italien verschärfte letzte Woche die Schutzmassnahmen und verlängerte den Ausnahmezustand bis zum 31. Januar 2021. Die Maskenpflicht gilt nun im gesamten öffentlichen Raum, auch im Freien. Ein Verstoss wird mit einer Geldstrafe zwischen 400 und 1000 Euro gebüsst. Am Donnerstag soll die römische Regierung neue Restriktionen verkünden.

In Italien herrscht auch eine Maskenpflicht im Freien. Pexels

In de r Niederlande gab die Regierung am Dienstagabend bekannt, dass Cafés und Restaurants sofort schliessen müssen. Der Alkoholverkauf ist abends ab 20 Uhr verboten , und private Einladungen müssen auf drei Personen beschränkt werden. Es gilt eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Die Massnahmen werden voraussichtlich für die nächsten zwei Wochen gelten.

Auch Belgien verschärft die Massnahmen: Seit letztem Freitag gilt für Cafés und Bars eine Sperrstunde um 23 Uhr . Private Zusammenkünfte werden auf vier Personen beschränkt. In der Hauptstadt Brüssel, wo die Fallzahlen besonders hoch sind, müssen Cafés und Bars für einen Monat schliessen. Schulen und Gewerbe sollen weiterhin offen bleiben, dafür appelliert die Regierung an alle, die Regeln konsequent einzuhalten.

In Österreich will die Regierung alles tun, um einen zweiten Lockdown zu verhindern. Private Anlässe, die drinnen stattfinden, sind landesweit auf zehn Personen beschränkt , und es gilt eine Sperrstunde um 1 Uhr. Die Bundesregierung setzt auf regionale Massnahmen. So wurden in den stark betroffenen Regionen Tirol und Vorarlberg die Sperrstunde auf 22 Uhr verlegt. Auf die steigenden Fallzahlen in Wien reagierte der Bürgermeister mit mehr Personal beim Contact - Tracing und schnelleren Auswertungen der Tests.

Tschechien verhängt ein Verbot von Alkohol in der Öffentlichkeit und schliesst einen zweiten Lockdown nicht mehr aus. Nur noch die jüngsten Schüler sollen physisch im Unterricht anwesend sein, ab der 5. Klasse soll wieder zu Hause gelernt werden.