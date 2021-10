«So gestorben, wie sie gelebt hat» - So reagiert Hollywood auf den Tod von Halyna Hutchins

«Eine schreckliche Tragödie»

Regisseur James Gunn (55) – unter anderem bekannt für «The Suicide Squad» und «Guardians of the Galaxy» – thematisiert in einem Tweet, wie schlimm der Vorfall für alle, die an den Dreharbeiten für «Rust» beteiligt sind, sein muss. «Es ist meine grösste Angst, dass jemand an einem meiner Sets tödlich verletzt wird. Ich bete, dass mir das nie passieren wird», so Gunn. Und fügt ebenfalls an: «Meine Gedanken sind bei allen von ‹Rust›, die von der Tragödie betroffen sind.»