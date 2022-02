In Brunnenschacht gefangen : So reagiert Saudiarabien auf den Tod des kleinen Rayan in Marokko

Nach der Tragödie um den fünfjährigen Rayan, der nach fünf Tagen in einem Brunnenschacht nur noch tot geborgen werden konnte, will Saudiarabien diese Gefahr bannen.

Nach dem Tod eines Fünfjährigen in einem Brunnenschacht in Marokko haben die Behörden in Saudiarabien Hunderte nicht mehr genutzte Brunnen gesichert oder zugeschüttet. Wie das Landwirtschaftsministerium am Sonntag mitteilte, wurden insgesamt 2450 Brunnenschächte gesichert, weitere sollen folgen. Die Regierung forderte die Bevölkerung auf, gefährliche und nicht abgedeckte Brunnen zu melden.

Das Schicksal des fünfjährigen Rayan hatte in den vergangenen Tagen Anteilnahme in ganz Marokko und weit darüber hinaus ausgelöst. Der Junge war in einen 32 Meter tiefen ausgetrockneten Brunnen gestürzt. Nach fünftägigen Grabungsarbeiten zu seiner Rettung konnte das Kind nur noch tot geborgen werden.