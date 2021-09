Resultate der Vorlagen - So reagiert Twitter auf den Abstimmungssonntag

Twitter freut sich über das Ja zur «Ehe für alle»

Auch die Grünliberalen freuen sich über das Abstimmungsergebnis. «Wir sind hocherfreut und auch ein wenig stolz über die deutliche Annahme der #Ehefüralle», schreiben sie auf Twitter. «Das ist ein Meilenstein in der Realisierung gleicher Rechte, in der Gesellschaftspolitik der Schweiz, aber auch in der jungen Geschichte der Grünliberalen Partei.»

Beim Abstimmungskomitee «Nein zur Ehe für alle» herrscht allerdings gespenstige Stille: Mit einem so absoluten Ja in jedem einzelnen Kanton der Schweiz haben die Mitglieder des Komitees wohl nicht gerechnet. Der letzte Tweet stammt vom Samstag. Nicht anders beim «Jungen Komitees gegen die EhefürAlle» – erst noch am Sonntagmittag forderten sie die Bevölkerung auf, an die Urne zu gehen. «Letzte Gelegenheit», hiess es. Seither ist es auch dort mucksmäuschenstill.