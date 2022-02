Krieg in der Ukraine – So reagierte die Weltpresse auf Putins Invasion

Die französische Zeitung «Le Monde» berichtet, dass die Ukraine «einen grossen Krieg in Europa» befürchte.

Die amerikanische Grosszeitung «The New York Times» berichtet, dass US-Präsident Joe Biden Putin für seine Invasion zur Verantwortung ziehen wolle.

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag gab Russlands Präsident Wladimir Putin den Befehl, die Ukraine anzugreifen. Seither überfällt die russische Armee das ganze Land und liefert sich erbitterte Kämpfe mit den ukrainischen Streitkräften. Hunderte Menschen sind dem Krieg bereits zum Opfer gefallen und weitere hundert wurden dabei verletzt. Tausende Ukrainerinnen und Ukrainer haben die Flucht Richtung Westen ergriffen. Wie verschiedene internationale Medien auf den Kriegsausbruch reagiert haben, siehst du in der Bildstrecke.