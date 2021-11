Cinderella, Aladdin und Hercules – So realistisch wären die beliebten Disney-Figuren im echten Leben

So realistisch sind die beliebtesten Figuren aus Disney-Filmen.

Aschenputtel ist «schockierend unrealistisch»

Die bekannteste Disney-Prinzessin aller Zeiten ist Aschenputtel, die in der Originalfassung «Cinderella» heisst. Sie habe laut der Studie eine Taillenweite von bloss 12,6 cm und sei damit «schockierend unrealistisch». Die Taille einer durchschnittlichen Frau sei nämlich rund 28 cm breit. Auch die Oberkörperweite der Prinzessin sei mit 30,9 cm bedeutend kleiner als die einer durchschnittlichen Frau mit 36,7 cm.

Elsa aus «Frozen» hat riesige Augen

Die Augen von Elsa sind doppelt so breit wie die einer durchschnittlichen Frau.

Elsas Arme seien mit einer Länge von 49,9 cm zudem kürzer als die einer durchschnittlichen Frau, die eine Armlänge von rund 54,9 cm habe. Am unrealistischsten seien allerdings ihre Augen, die 4,3 cm breit seien. Das sei fast doppelt so breit, wie die einer durchschnittlichen Frau mit einer Augenbreite von 2,7 cm.

Moana ist eine Riesin und grösser als Hercules

Moana, die in der deutschen Fassung Vaiana heisst, weist gemäss der Studie «die schockierendsten Ergebnisse hinsichtlich der Proportionen» überhaupt auf. Sie seien allesamt rund 25 Prozent grösser als die der durchschnittlichen Frau. Moana überrage den Durchschnitt mit einer Körpergrösse von 228,6 cm über 65 cm.

Darüber hinaus sei Moana grösser als einige der bekanntesten männlichen Disney-Charaktere, darunter Aladdin mit 182,9 cm und Hercules mit 198,1 cm. Auch die Kopf-, Augen-, Nasen- und Mundbreite von Moana seien mehr als doppelt so gross wie die einer durchschnittlichen weiblichen Person.

Aladdins Nase ist aussergewöhnlich breit

Aladdin übertreffe die durchschnittlichen männlichen Masse in Bezug auf Körpergrösse und Gesichtszüge. Die Figur kam unter anderem im 2019 erschienenen Remake von «Aladdin» vor, in dem Will Smith die Hauptrolle spielte. Die Augen von Aladdin seien 25 Prozent breiter als die des durchschnittlichen Mannes, seine Nase 32 Prozent breiter und seine Kopfhöhe etwa 30 Prozent grösser.