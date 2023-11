So reden Sie mit Kindern über den Krieg

Herausfinden, was das Kind schon weiss

Bevor Erwachsene etwas zum Konflikt sagen, sollen sie das Kind fragen, was es weiss und wie es ihm geht. Es gibt verschiedene Wege, wie Kinder an Nachrichten gelangen. Deshalb ist es wichtig, zu verstehen, was das Kind gesehen oder gehört hat. Erwachsene sollten die Gelegenheit nutzen, das Kind zu beruhigen und Falschinformationen zu widerlegen.