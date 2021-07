Neue Bestimmungen : So regelt Deutschland die Einreise ab Sonntag

Aus der Schweiz darf man für Kurz-Aufenthalte weiterhin ohne zusätzliche Auflagen einreisen. Alles was länger als 24 Stunden dauert, untersteht aber neuen Bestimmungen.

Am Freitagmorgen kommt die Meldung aus Berlin, dass Deutschland bereits ab diesem Wochenende die Einreiseregeln verschärfen will. Für Einreisende aus der Schweiz ändert sich jedoch für Aufenthalte von maximal 24 Stunden vorläufig nichts. Dies bestätigt das Bundesministerium für Gesundheit auf Anfrage von 20 Minuten. Wer also über die Grenze zum Einkaufen will, kann dies weiterhin ohne zusätzliche Auflagen tun. Deutschland betrachtet die Schweiz zurzeit nämlich – im Gegensatz beispielsweise zu den Niederlanden – nicht als «Hochinzidenzgebiet».