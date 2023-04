Victoria Swarovski und Mark Mateschitz: So reich ist das Paar

Mit der neuen Liebe verbinden sich zwei der reichsten Familien in Österreich.

Victoria Swarovski (29) bestätigte am Sonntag die Gerüchte um eine Beziehung mit Mark Mateschitz.

Erst im Februar wurde publik, dass sich Victoria Swarovski von ihrem Ehemann Werner Mürz (46) getrennt hat. Kurz darauf munkelte man über einen neuen Mann an ihrer Seite. Anfang Jahr war Victoria nämlich bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel. Geladen war sie von Red Bull und Gastgeber Mark Mateschitz, der die «Let’s Dance»-Moderatorin kurzerhand um ein Date gebeten haben soll. Am Sonntag bestätigte die 29-Jährige nach wochenlangen Spekulationen dann die Beziehung auf Instagram.