Mit Salz und Zitrone: So reinigst du dein Schneidebrett aus Holz richtig

Generell kannst du eine Brettli-Philosophie aus Profiküchen abschauen: Du brauchst mindestens zwei Schneidebretter, eines für Dinge wie Obst, Gemüse und Brot, die du auch roh isst, und eines für Fleisch, Fisch und Poulet. So kannst du verhindern, dass Bakterien aus Fleisch oder Poulet rohes Gemüse kontaminieren. Wer will, benutzt ein Extra-Brettli für Zwiebeln und Knoblauch.

Schritt 1: Kleine Reinigung

Schritt 2: Salz und Zitrone

Schritt 3: Desinfizieren

Apropos Keime: Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kannst du das Brett mit Essig einreiben, was ebenfalls diverse Keime tötet. Dafür solltest du den Essig nicht direkt auf das Holzbrett schütten, sondern besser auf einen Schwamm. Achtung: Zu viel Essig und das Holzbrettli behält einen unangenehm sauren Geruch. Eine Alternative dazu ist Natronpulver, das hat einen ähnlichen Effekt, ist aber geruchlos. Eine dritte Möglichkeit ist das Desinfizieren in der Mikrowelle.

Schritt 4: Holzbrett einölen

Und so gehts: Öl auf das Schneidebrett geben und mit einem Haushaltspapier gleichmässig auf dem ganzen Brett verteilen. Über Nacht einwirken lassen und am Morgen mit einem sauberen Haushaltspapier überschüssiges Öl entfernen: Voilà.

So hält dein Holzbrett ewig

Wenn dein Holzbrett sehr tiefe Schnitte drin hat, wird es heikel: In diesen Schnitten sammeln sich besonders viele Keime. Das Schöne am Holzbrett ist, dass du es sogar selbst abschleifen und so für eine frische, neue Oberfläche sorgen kannst. Wenn du dir das selbst nicht zutraust, kann das auch ein Tischlergeschäft in deiner Umgebung. Und: Regelmässig einölen nicht vergessen!