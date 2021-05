Schmuck reinigen – Tipps und Hausmittel für deine Schmuckstücke

Vergoldeter Schmuck

Vergoldeter Schmuck besteht meist aus Silber mit einer dünnen Goldschicht. Damit ihr diese nicht wegschrubbt, reinigt die Schmuckstücke mit sanftem Polieren mit einem weichen, trockenen Tuch. Alternativ geht auch ein Bad in lauwarmem Seifenwasser. Danach den Schmuck aber unbedingt mit klarem Wasser abspülen und – ganz wichtig – das Stück sanft trocken tupfen und nicht reiben.

Vergoldeten Schmuck kannst du in lauwarmem Seifenwasser baden.

Goldschmuck

Für eine schonende Reinigung von Goldschmuck kannst du das Schmuckstück kurz in ein warmes Wasserbad mit etwas Spülmittel einlegen. Dann mit einer weichen Zahnbürste vorsichtig bearbeiten. Hartnäckige Verschmutzung bringst du mit etwas Zahnpasta weg. Die Zahnpasta sollte aber keine körnigen Schleifmittel drin haben. Alternativ klappts auch mit Gebissreiniger-Tabletten. Am besten beim nächsten Grosseltern-Besuch gleich fragen, ob sie dir eine abgeben. Unbedingt zu vermeiden sind aggressive Mittel wie Alkoholreiniger oder Ammoniak. Nach der Reinigung muss der Goldschmuck sorgfältig trocknen. Mit einem weichen Tuch kann nachpoliert werden, so erhält er seinen ursprünglichen Glanz zurück.