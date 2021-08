Mit diesen Tipps rettest du versalzenes und zu scharfes Essen

Kann ich zu scharfes Essen überhaupt ganz neutralisieren?

Die einen hassen s charfe Speisen , die anderen essen s ie tellerweise. Die Schwelle zwischen pikant und u ngenie s sbar s charf wird dabei von jedem Menschen anders bewertet – Forscher vermuten jedoch , dass sich der Körper an Schärfe gewöhnen kann. Ist der Zenit des Würzens jedoch mal überschritten, ist das Essen qualvoll: Der Körper beginnt zu schwitzen, die Zunge brennt.

Verantwortlich dafür ist der Wirkstoff Capsaicin, der sich an den gleichen Rezeptoren der Zunge festsetzt, die Kälte und Wärme spüren und dort eine Schmerzempfindung auslöst. Zum Schutz reagiert der Körper mit einem schnelle n Herzschlag und einem erhöhten Adrenalinspiegel – wie bei einer Verletzung.

Autsch! Das hilft gegen den brennenden Mund

Mildern lässt sich das brennende Gefühl im Mund am besten mit Fett, Stärke und Zucker, wie Lebensmitteltechniker der Hochschule Fulda anhand einer Studie fest gestellt haben . Am effektivsten wirkte ein nicht getoastetes Toastbrot, das mit Mascarpone bestrichen war. Der Grund dafür ist plausibel : Capsaicin löst sich in Fett und Mascarpone ist ziemlich fetthaltig – und der Toast soll anschliessend die Zunge vom Schärfestoff freischaben.