Vergleich

So ringen Onlineshops um deine Aufmerksamkeit

Wegen der Corona-Krise boomt das Onlinegeschäft. Die Onlineshops verfolgen verschiedene Ansätze dafür, dauerhaft ins Bewusstsein der Konsumenten zu gelangen. Es gibt nicht nur Vorteile.

Onlineshops verfolgen unterschiedliche Ansätze dafür, bei den Konsumenten punkten zu können. So will etwa Brack.ch mit Fachhandelsexpertise auftrumpfen.

Onlineshops erleben wegen der Corona-Krise einen Wachstumsschub. Und der dürfte längerfristig anhalten, wie eine Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) zeigt . Der Anteil der Marktteilnehmer, die am Wachstum partizipieren, wird aber kleiner. 2019 konnte nur noch die Hälfte der Mitglieder des Schweizerischen Versandhandels um 1 Prozent oder mehr wachsen.

Die Schweizer Onlinehändler müssen sich deshalb Strategien überlegen, mit denen sie dauerhaft in dein Bewusstsein gelangen wollen. Studienautor Ralf Wölfle von der FHNW nennt verschiedene Ansätze und deren Vor- und Nachteile.

Einige Onlinehändler versuchen eine besondere Vertrauensbasis zu ihren Kunden aufzubauen. Brack.ch etwa will als Fachhändler punkten. Dazu dienten der qualifizierte Shop-Content und persönlicher Support, so Wölfle – der Shop zeigt passendes Zubehör und hilft bei Problemen. Der Online-Hofladen Farmy setzt auf nachhaltige Produkte und belegt das mit ausführlichen Angaben und Zertifikaten auf der Website.

Nachteil: «Online kann man Produkte vor dem Kauf nicht prüfen», so Wölfle. Man wisse auch nicht sicher, wann das Produkt eintrifft. Der Vertrauensaufbau scheint so umso schwieriger.

Manch ein Onlineshop hat sein Geschäftsmodell beziehungsorientiert ausgelegt. Der Möbelhändler Beliani bietet etwa ein Produktabo, Le Shop von Migros ein Lieferabo. Die SBB bieten eine nahtlose Zahlung, ohne einzelne Tickets kaufen zu müssen. So rechne die SBB-App alle Fahrten an einem Tag automatisch in der folgenden Nacht zum bestmöglichen Tarif ab.