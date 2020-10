Thomas Steffen sprach an einem Point de Presse zur Coronavirus-Lage, am Dienstag, 20. Oktober 2020, in Bern.

Wenn die gesellige Oase am Arbeitsplatz plötzlich zum Risikofaktor wird: «Es wird immer gefährlich, wenn es heimelig wird», sagt Thomas Steffen. Der Kantonsarzt von Basel-Stadt und weitere Experten des Bundes warnten bei der Medienkonferenz am Dienstagnachmittag vor lockeren Situationen – so zum Beispiel dem gemeinsamen Zmittag bei der Arbeit. «Wir sind es seit der Kindheit gewohnt, in gewissen Situation näher zusammen zu sein, und empfinden das als angenehm und gemütlich», sagt Steffen. Dann, wenn es etwas lockerer werde, seien aber schnell alle Regeln vergessen: «Wir suchen Nähe – und dort reisst der Film.»