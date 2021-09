So sieht die G-Klasse von Mercedes mit Elektromotor aus

Neuer Ort, neues Format, neue Schwerpunkte, neue Aussteller: Die Internationale Automobil Ausstellung IAA erlebt aktuell den gleichen Wandel wie die gesamte Autoindustrie. Die grosse deutsche Messe, die lange Zeit alle zwei Jahre in Frankfurt stattgefunden hat und stets vollgepackt war mit Neuheiten der klassischen Autohersteller, will heuer keine schnöde Auto-Show mehr sein, sondern ein Forum für die Mobilität von morgen. «Die IAA 2021 wird den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit breiten Raum einräumen: mit sauberen, sparsamen Antrieben und Autos der modernsten Generation, mit einem umfassenden Mobilitätsmix einschliesslich Pkw, E-Bikes, E-Scootern und der Einbindung des öffentlichen Verkehrs», stellte VDA-Präsidentin Hildegard Müller in Aussicht.