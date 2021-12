Alexandra Maurer: So romantisch waren die Flitterwochen mit ihrem Mann Greg und Tochter Amélie

1 / 7 «Und mit diesem Bild beginnen unsere Flitterwochen. Es ist das erste von vielen», schrieb Alexandra Maurer zu ihrem Instagram-Post am 3. Dezember. Instagram/alexandramaurer_official Gemeinsam mit ihrem Mann Greg und der gemeinsamen Tochter Amélie genoss sie die Auszeit in der Karibik. Instagram/alexandramaurer_official Als halbe Jamaikanerin ist die 39-Jährige sehr an die Insel gebunden. Vor allem das Essen ihrer zweiten Heimat liebt sie. Instagram/alexandramaurer_official

Darum gehts Im August konnten sich Alexandra Maurer (39) und ihr Mann Greg Sadlier (41) feierlich das Jawort geben.

Nun liessen sie es sich in den Flitterwochen gut gehen.

Es zog sie in die Wärme: nach Jamaika, in Alexandras zweite Heimat.

Mit dabei war auch ihre gemeinsame Tochter Amélie (3).

30 Grad, kristallblaues Wasser und das Rauschen der Palmenblätter: So zelebrierten die Moderatorin Alexandra Maurer und ihr Mann, der Ire Greg Sadlier (41), ihre Liebe. Fern ab vom Alltagsstress liess es sich das frisch vermählte Paar während seinen Flitterwochen auf Jamaika so richtig gutgehen. «Es war alles einfach perfekt. Genau so habe ich sie mir schon immer vorgestellt und gewünscht. Wir haben jede Sekunde in vollen Zügen genossen», schwärmt sie gegenüber 20 Minuten. Die Tage hätten sie primär mit Wellness, Baden und fein Essen verbracht.

Für die 39-Jährige und ihren Mann sei von Beginn an klar gewesen, dass sie ihren Honeymoon in der Karibik verbringen werden. «Als Halb-Jamaikanerin verbindet mich sehr viel mit der Insel», sagt sie. Ursprünglich hätte gar ihre Hochzeit in dem Inselstaat stattfinden sollen. Doch diese musste nach der Verlobung 2018 immer wieder coronabedingt verschoben werden – gefeiert wurde schliesslich Anfang August mit 60 Personen in London.

Mehr Familienferien statt Flitterwochen

In den Flitterwochen mit dabei war auch Amélie (3), die gemeinsame Tochter. «Für uns war immer klar, dass sie mitkommen würde. Solche, für uns wichtigen Ereignisse, wollen wir gemeinsam erleben und schöne Erinnerungen schaffen», meint Alexandra. Und fügt an: «Ich wollte sowieso schon immer mit meiner eigenen, kleinen Familie nach Jamaika. Jetzt haben wir es endlich geschafft.» Und dennoch, die Zweisamkeit sei nicht zu kurz gekommen: «Im Hotel gab es einen Kinderhort. Amélie wollte von sich aus mehrmals für ein paar Stunden dahin, um mit den anderen Kindern zu spielen. Währenddessen hatten wir Zeit für uns.»

Inzwischen seien sie wieder in ihrem Zuhause in London angekommen. «Ich schätze es zu verreisen und mir eine Auszeit zu gönnen, doch ich liebe auch meine Realität. Und jetzt steht ohnehin erst mal Weihnachten vor der Tür – meine liebste Jahreszeit!» Die Festtage werden sie zunächst in Dublin und anschliessend in der Schweiz verbringen.

