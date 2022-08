Olivia Newton-Johns Tochter Chloe Lattanzi machte ihr kurz vor dem Tod Liebeserklärung

Zudem tauchte auch das letzte Bild, das Olivia selbst noch von sich auf Instagram postete, auf. Darauf ist die Schauspielerin an Ostern in einem Beet mit Sonnenblumen zu sehen. Seither wurde der Account nur noch mit Flashback-Fotos bespielt.

Der Tod von Olivia Newton-John erschüttert die Welt: 30 Jahre lang kämpfte die Schauspielerin gegen den Brustkrebs. Am Montag teilte ihre Familie via Instagram mit, das Olivia im Alter von 73 Jahren gestorben ist. Wie ihr Ehemann, John Easterling (70), berichtet, sei seine Frau friedlich eingeschlafen. Tief getroffen von dem Verlust ist auch ihr einziges Kind. Der «Grease»-Star und Tochter Chloe Lattanzi standen sich sehr nahe. In einem Interview mit «People» sagte Newton-John einst, ihre Tochter sei «der Grund, warum ich hier bin».

Der letzte Wunsch von Olivia Newton-John

Wie schnell sich der Gesundheitszustand von Olivia in den letzten Monaten verschlechtert hat, ist unklar. Allerdings teilte sie am 18. April das letzte aktuelle Foto von sich. Mit einem breiten Lachen steht die Schauspielerin in einem Beet voller Sonnenblumen. «Ich wünsche euch frohe Ostern an diesem wunderschönen Frühlingstag», schrieb sie dazumal. Obwohl der Account der Halb-Britin weiterhin mit Beiträgen bespielt wurde, gab es ausser Flashbacks aus ihrer langjährigen Karriere keine neuen Aufnahmen mehr von ihr.