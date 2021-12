Letzte Feier vor der Maskenpflicht – So rüsten sich Kneipen und Clubs für den letzten grossen Ansturm 

Die Maskenpflicht in Innenräumen wird aller Voraussicht nach am Montag reaktiviert. Bars und Clubs in Luzern erwarten für dieses Wochenende deshalb einen letzten grossen Ansturm. Keine ungefährliche Situation. Die Betreiber gehen damit ganz unterschiedlich um. Wir haben nachgefragt.

Darum geht’s Die Maskenpflicht steht vor einem Comeback. Clubs und Bars in Luzern erwarten nun einen letzten grossen Ansturm

Bar59, Rok und weitere Clubs werden vermutlich bis auf Weiteres schliessen.

Hafenbar und Tschuppi’s Wonderbar laufen weiter. Ebenso der Weihnachtsmarkt auf dem Inseli.

Die Sieben-Tage-Inzidenz (aktuell 467) in Luzern ist hoch, viel zu hoch, die Hospitalisationen (aktuell 67) nehmen zu, die Menschen an Beatmungsgeräten (9) ebenfalls. Der Bundesrat handelt nun. Er verschärft erneut die Pandemiemassnahmen und bringt ab Montag aller Voraussicht nach die Maskenpflicht in Innenräumen zurück. Ab Montag. Und das ist der springende Punkt, denn vor einem Montag kommt ein Wochenende und dieses eine, das jetzt kommt, hat es ganz besonders in sich: Ein letztes Mal ausgelassen tanzen, ein letztes Mal ohne Maske und Sitzpflicht etwas trinken gehen – Clubs und Bars erwarten einen letzten grossen Andrang, sozusagen den Sturm vor der Ruhe. Eine ambivalente Situation für die Betreiber und Betreiberinnen. Denn: Sie wollen sich und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zwar schützen, auf die dringend benötigten Einnahmen verzichten, können sie aber auch nicht. Gibt es also eine Angst vor dem Ansturm? 20 Minuten hat bei den Betreibern nachgefragt, wie sie mit der Situation umgehen.

Ein letztes Hurra in der Bar59 – und dann ist Schluss

«Angst vor dem Ansturm?», wiederholt Nicolas Gomez ungläubig die Frage. «Auf gar keinen Fall», beantwortet der Mitbetreiber der Hafenbar zur Metzgerhalle sich gleich selbst. Aber: «Momentan haben wir ohnehin fast nur Betrieb in unserem Garten mit etwa 20 Plätzen». Mulmig sei es ihm und seinem Personal während der Arbeit deshalb auch nicht. «Wir sind alle zweifach geimpft und wer will, der trägt zusätzlich noch Maske», sagt Gomez. Und ab Montag erwarte er ohnehin wieder eine Maskenpflicht für das Personal. Schlimmer sieht er die ganze Situation für sein anderes Lokal: Die Bar59 wird dieses Wochenende zwar noch normal Betrieb haben, schränkt aber gleich ein: «Wir überfüllen nicht und haben unsere Kapazitäten bereits reduziert. Wenn wir voll sind, müssen die Leute draussen warten.» Ein letztes kleines Hurra also, aber «dann machen wir bis auf Weiteres zu». Wirtschaftlich ergebe ein Tanzclub mit Maskenpflicht einfach keinen Sinn. Er geht davon aus, dass das für 95 Prozent aller Clubs in der Schweiz gelten werde.

Tschuppi’s finales Konzert

«Am Freitag haben wir noch ein Konzert, am Samstag legt ein beliebter DJ auf und am Sonntagnachmittag zeigen wir noch Sport», sagt Rolf Tschuppert, Inhaber der Tschuppi’s Wonderbar. Danach jedoch sei der Spass vorbei, meint er. Keine Konzerte mehr, weniger Personal, die Umsätze würden sich vermutlich halbieren. Bis Montag allerdings läuft auch in seinem Lokal noch alles normal.

In der Rathaus Brauerei wird bereits Maske getragen

Alois Keiser, Geschäftsführer der Rathaus Brauerei hat ebenso wenig Angst vor einem allfälligen Grossandrang: «Da viele Firmenanlässe abgesagt sind, haben wir genügend Kapazität.» Mit der erweiterten Maskenpflicht hat man beim Lokal am Reussufer kein Problem: «Eine Maskenpflicht im Innenbereich hatten wir im Frühjahr bereits. Einschneidender ist für uns die Sitzpflicht.» Eine Maskenpflicht für das Personal gilt allerdings bereits jetzt. « Um sich selbst und die Gäste zu schützen », sagt Keise r . Zudem werde darauf geachtet, dass der Kundenkontakt möglichst kurz bleibt .

Die Schüür feiert weiter

Das Konzerthaus Schüür hat an diesem Wochenende zwei Konzerte auf dem Plan . Anhand der verkauften Tickets erwartet man dort zwar ein gut besuchtes Wochenende, aber keinen grossen Ansturm. Und anders als Tschuppi’s Wonderbar plant man bei der Schüür auch trotz einer Maskenpflicht so lange wie möglich Konzerte . «Mit Partys wird es dann wahrscheinlich aber schwieriger», so Geschäftsleiter Marco Liembd. In der Schüür setze man die Massnahmen des Bundes um, darum habe man laut Liembd bereits einen Blumenstrauss aus Möglichkeiten parat, aus dem man nach dem Bundesratsentscheid die geeigneten Massnahmen herauspflücken kann.

Rok macht dicht

«Eine Sitzpflicht während der Konsumation ist für uns nicht durchführbar», sagt Philipp Kathriner, Geschäftsführer des Rok -C lubs. Für das Lokal sei es so nicht möglich, gewinnbringend zu wirtschaften. Auch bei einer Maskenpflicht geht Kathriner von einer Schliessung aus. «Das werden wir genau anschauen, falls es so weit kommt.» Beim Rok erwartet man, dass es dieses Wochenende wegen der Verschärfungen zu einem erhöhten Andrang kommen könnte.

Rudolfs Weihnacht

Zu guter Letzt noch eine gute Nachricht: Der Weihnachtsmarkt Rudolfs Weihnacht auf dem Inseli findet statt und bleibe. Auch dort werde man sich den Bedingungen anpassen , sagt Philipp Kathriner , der neben dem Rok-Club auch Veranstalter von Rudolfs Weihnacht i st . Wegen der Maskenpflicht dürften weniger Personen den Weihnachtsmarkt besuchen, denkt der Mito rganisator . Weil die Leute die Situation schon kennen, dürfte sich der Rückgang aber in Grenzen halten. Immerhin ist das Infektionsrisiko im Freien deutlich kleiner als drinnen.

