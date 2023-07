Frisuren beim Barber: Mit diesem Glossar sagst du dem Coiffeur, was du willst

Auf Tiktok gehen regelmässig Videos viral, die zeigen, was ein guter Haarschnitt ausmachen kann . Doch um dahinzukommen, braucht es gefühlt einen kleinen Sprachkurs: Mid Taper Fade, Edgar Cut und Pushback sind nur ein paar der Begriffe, die fallen – und gerne mal für Fragezeichen vor dem Kopf sorgen.

Wir helfen dir, genau artikulieren zu können, was du dir von deinem Barbier wünscht und haben dafür einen Experten ins Boot geholt: Cheyne Lewin Hofer hantiert selbst mit Schere und Klinge und ist nicht nur in der Schweiz eine kleine Berühmtheit. Auf seinem Tiktok-Account versammelt er als @wizdomblendz 204’000 Follower und Followerinnen, seine Videos knacken regelmässig die Zwei-Millionen-Marke. Er erklärt, was du wissen musst.