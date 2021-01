Nach einem Lawinen-Niedergang am Donnerstagmorgen war Zermatt bis am Samstagmittag von der Aussenwelt abgeschnitten. Die Wetterverhältnisse seien so schlecht gewesen, dass auch die Helikopter der Air Zermatt am Boden geblieben sind. Das hat kurrzzeitig zu einem Versorgungsengpass der Tourismusdestination am Fuss des Matterhorns geführt. Am Samstagmorgen waren die Frischwaren in der Coop praktisch ausverkauft. «Es gab nichts mehr zu essen», schrieb ein Leser.