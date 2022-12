So sah Mariupol vor dem Krieg aus

So sah Mariupol noch vor einem Jahr aus.

Seit Februar 2022 wütet der Krieg in der Ukraine.

Noch vor einem Jahr war die historische Stadt Mariupol im Süden der Ukraine in Weihnachtsstimmung.

Die ukrainische Stadt wurde seit Beginn des Ukraine-Kriegs am 24. Februar umkämpft und von russischen Kräften belagert. Am 20. Mai gaben die letzten ukrainischen Truppen ihren Widerstand auf, seither befindet sich die Stadt komplett unter russischer Kontrolle. Mittlerweile wurden fast alle grossen öffentlichen Gebäude und ein Grossteil der Wohnhäuser zerstört.