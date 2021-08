Witwe Danni erzählt - So sahen die letzten Minuten von Jens Büchner aus

«In dem Moment guckst du den Menschen an und du weisst, die Seele geht und Jens ist gegangen», so Danni.

«Goodbye Deutschland»-Auswanderer Jens Büchner starb am 17. November 2018 auf Mallorca an Lungenkrebs. Er wurde 49 Jahre alt.

Der bekannte «Goodbye Deutschland»-Auswanderer erlag am 17. November 2018 auf Mallorca seinem Lungenkrebsleiden – nur zwölf Tage, bevor er die niederschmetternde Diagnose erhielt. Einer der wohl schlimmsten Tage im Leben der 43-Jährigen. «Als Jens keine Schmerzen hatte, hat er mich angeguckt und meinte alles wird gut, aber ich wusste, ich konnte ihn nicht retten», so Dani emotional.

Insbesondere der letzte Atemzug von Jens sei ein traumatisches Erlebnis gewesen: «Ich habe unseren damaligen Manager angerufen. Jens hat so geatmet, so komisch. Und ich war allein im Zimmer mit ihm. Ich sag so ‹Karsten, irgendwas stimmt nicht mit ihm.› In dem Moment guck ich. Jens atmet und ich warte darauf, dass er weiteratmet und es kommt nix mehr», erzählt die heutige Witwe emotional. «In dem Moment guckst du dir den Menschen an und du weisst, die Seele geht. Und Jens ist gegangen.»