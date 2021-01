Wohl nur die grössten Optimisten im Schweizer Team rechneten noch mit einer WM-Teilnahme. Doch am Dienstag überschlugen sich die Ereignisse – und am Donnerstag spielt die Nati bereits.

«Einmalige Chance im Leben» : So schafft es die Handball-Nati innert 48 Stunden an die WM in Ägypten

1 / 6 Die Schweizer Nati um Leader Andy Schmid darf erstmals seit 26 Jahren an einer WM mitspielen. Foto: Urs Lindt/freshfocus Die Schweizer treffen in Ägypten auf Österreich, Frankreich und Norwegen. Foto: freshfocus Schmid freut sich riesig und ist bereit für das Abenteuer. Foto: Instagram

Darum gehts Die Schweizer Handball-Nati erfuhr am Dienstagabend, dass sie doch an der WM teilnehmen darf.

Am Mittwoch mussten alle Spieler zum Corona-Test, die Resultate sollten sie spätestens in der Nacht erhalten.

Am Donnerstagmorgen fliegt die Nati per Charter nach Ägypten.

Am Abend um 18 Uhr absolviert sie das erste WM-Spiel gegen Österreich.

Ex-Nati-Trainer Goran Perkovac schätzt die Schweizer WM-Chancen als gering ein.

Zum ersten Mal seit 1995 darf die Nati an einer Handball-WM teilnehmen. Wie es dazu kam, ist äusserst kompliziert – und überraschend. Unsere Timeline:

Quali knapp verpasst

Die Nati hätte sich beinahe auch sportlich für die WM qualifiziert. Doch weil wegen Corona die Playoffspiele gegen Island abgesagt worden waren, verpasste die Schweiz den Event. Polen und Russland bekamen Wildcards für die WM-Endrunde, die Schweiz ging leer aus. «Das ist sportlich schwer zu akzeptieren, resultatmässig gehören wir dorthin», sagte Nati-Trainer Michael Suter. Er schimpfte deshalb, weil Polen und Russland an der letzten EM hinter der Schweiz klassiert waren und trotzdem den Vorrang bekamen.

Zwei kurzfristige Absagen, Nati ist dabei

Doch dann kam die Wendung. Am Dienstag wurde klar, dass Tschechien wegen 17 positiver Coronafälle nicht an die WM fahren wird – es rückte Nordmazedonien nach. Nur kurze Zeit später wurden 18 positive Fälle im US-amerikanischen Team bekannt – und nun kam die Schweiz zum Handkuss. Gegen 22 Uhr musste der Schweizer Verband dem internationalen Verband IHF bestätigen, dass die Schweizer Delegation anreisen werde. «Wir hatten die WM-Teilnahme bis am Dienstag nicht wirklich auf dem Radar. Wir hatten extra beim IHF nachgefragt und uns wurde berichtet, alle Nationen hätten zugesagt», sagt Kommunikationschef Marco Ellenberger. Doch dann sagte Tschechien um 19 Uhr ab und im Schweizer Verband wusste man, dass es im US-amerikanischen Team grosse Probleme gab. Kurze Zeit später war klar: «Wir fahren an die WM!»

Für Teamleader Schmid ist es «völlig surreal»

Am Dienstagabend war klar, dass die Schweiz an die WM nach Ägypten reisen wird. Ganz unvorbereitet ist das Team von Trainer Michael Suter jedoch nicht, man hatte vom 5. bis 10. Januar ein Trainingslager in einer «Blase» durchgeführt. «Ich habe zu meinem Geburtstag nicht so viele Nachrichten bekommen wie heute Abend. Das ist völlig surreal», sagte Andy Schmid, Nati-Leader und Weltklasse-Spielmacher am späten Dienstagabend dem «Mannheimer Morgen».

Corona-Tests, Isolation – und warten

Das Team a bsolvierte am Mittwochmor g en g estaffelt den Corona-Test. Die Spieler rückten individuell in Schaffhausen ein und wurden nach den Tests voneinander isoliert . J eder Spieler bekam ein Einzelzimmer, bis die Testresultate da sind. «Jedes Teammitglied musste wegen der Einreise einen PC R -Test machen . Wir hoffen, dass die Resultate bis Mittwocha bend da sind – sonst kommen s i e i n der Nacht », sagt Ellenberger . Die Spieler trainierten am Mittwoch individuell, ein Mannschaftstraining wird es nicht mehr geben.

Abflug am Donnerstagmorgen, Spiel am Abend

Geplant ist, dass die Nati am Donnerstag gegen 8 Uhr morgens per Charter nach Kairo fliegt. Mit dabei sind alle aufgebotenen Spieler, sofern sie nicht positiv getestet worden sind. Teamleader Schmid freut sich auf das Abenteuer. «Ich weiss, dass es wegen der Corona-Situation Argumente für und gegen die WM gibt. Aber ich muss das machen, ich muss diese WM spielen. Diese Chance habe ich wahrscheinlich nur dieses eine Mal in meinem Leben», sagte der 37-Jährige. Das sahen alle 18 anderen aufgebotenen Spieler auch so, niemand verzichtete wegen Bedenken auf das Abenteuer. Um 18 Uhr beginnt die WM-Partie gegen Österreich.

Und wo logiert die Nati?

« D ie Unterkunft ist wohl kein Problem, weil die USA ja ein Hotel gebucht h aben . Die US-Amerikaner waren aber noch nicht da, wir soll t en wohl ihre Unterkunft bekommen. Lokal machen wir uns keine Sorgen, da ist der Veranstalter in Charge », sagt Ellenberger .