So scheffelt die Familie von Jewgeni Prigoschin Millionen

Wichtige Aufgaben innerhalb der Firmengruppen wandern unter seinen Kindern und Angehörigen hin und her – drei Generationen sind am «Versteckspiel» beteiligt.

Als sich Violetta Prigoschina 2017 für einen Malkurs in St. Petersburg einschrieb, dachten ihre Klassenkollegen und -kolleginnen, sie sei nur eine weitere Grossmutter, die sich ein neues Hobby suchte. Doch bereits ein Jahr später hatte die damals 77-jährige Dame in einem noblen Stadtviertel ihre eigene Galerie eröffnet. Dort hielt sie Hof für die vermögende Gesellschaft, organisierte Kunstpartys und stellte auch eigene Bilder aus. Das russische Fernsehen entdeckte die frischgebackene Kunstmalerin und zelebrierte ihre spät gefundene «Berufung», wie die «Financial Times» berichtet.

Töchter besitzen teure Springpferde

Doch im Gegensatz zu vielen anderen Angehörigen russischer Oligarchen gehen Beobachter davon aus, dass in Prigoschins Familie auch dessen Verwandte seit Jahren aktive Rollen in seinem Imperium spielen und Prigoschin dabei halfen, Geld zu verdienen. So auch seine ältere Tochter Polina Prigoschina, die in den letzten Jahren an Dutzenden Pferdesport-Anlässen teilnahm. Dies meist mit edlen und teuren Pferden, die aber alle unter den Namen von Trainern registriert sind und von denen sich die Identität deren Besitzer – ähnlich wie bei Jachten mancher Oligarchen – kaum eruieren lässt. Einige der Tiere sollen auch Polinas jüngerer Schwester Veronika Prigoschina gehören.