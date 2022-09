Steigender Sanktionsdruck: So schlecht geht es der russischen Wirtschaft – Erholung erst ab 2030

Denn in einem internen Bericht stellen Finanzexperten und Beamte der russischen Wirtschaft eine düstere Zukunft in Aussicht.

Deutlicher wirtschaftlicher Einbruch erwartet

Doch in Wirklichkeit dürfte die Lage deutlich ernster sein, wie ein Bericht russischer Beamten zeigt. Die Finanzexperten haben darin im Auftrag der Regierung von Wladimir Putin über Monate die tatsächlichen Auswirkungen der wirtschaftlichen Isolation, in der sich das Land seit Februar mehr und mehr wiederfindet, untersucht.

Eine Kopie des Dokuments, das am 30. August vorgestellt wurde, liegt der US-Zeitung «Bloomberg» vor, Insider bestätigen die Echtheit des Dokuments. Konkret werden in der Studie drei Szenarien untersucht. Zwei dieser Szenarien prognostizieren eine deutliche Beschleunigung des wirtschaftlichen Abschwungs im kommenden Jahr, wie «Focus» schreibt. Vor allem bei einer allfälligen erneuten Ausweitung der westlichen Sanktionen dürfte sich die Rezession sowohl in ihrer Intensität wie auch in ihrer Dauer noch verstärken.