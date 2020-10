Zu spät reagiert?So schlecht ist die Corona-Lage in der Schweiz im Europa-Vergleich

Tatsächlich war die Welt bis Ende September noch in Ordnung: Während man in Madrid oder Grossbritannien bereits wieder über Lockdowns diskutierte, gingen die Fälle hierzulande gar etwas zurück. Drei Wochen später hat die Schweiz Spanien und Grossbritannien bereits überholt und wird auch an Frankreich vorbeiziehen. Die Fälle nehmen so schnell zu wie in Tschechien und Belgien, die derzeit in der EU am stärksten betroffen sind. Die Grafik zeigt die Fälle pro 100’000 Einwohner in 14 Tagen in der Schweiz, ihren Nachbarländern sowie den am stärksten betroffenen EU-Staaten Niederlande, Belgien und Tschechien.