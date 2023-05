Schweizer Häuser sind schlecht für Erdbeben gewappnet

1 / 5 Nach den schweren Beben, die anfangs Februar die Türkei und Syrien trafen, bot sich vielerorts ein Bild der totalen Zerstörung. REUTERS Ein schwereres Erdbeben könnte auch in der Schweiz verheerende Schäden anrichten. IMAGO/Panthermedia Denn moderne Baunormen bestehen erst seit 2003 – 80 Prozent der Gebäude in der Schweiz wurden aber vor diesem Zeitpunkt gebaut. Im Bild ein völlig zerstörtes Wohnhaus in Kahramanmaras in der Türkei. AFP

Darum gehts Nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien machen sich vermehrt auch Schweizer Hausbesitzer Gedanken, wie gut ihr Heim gegen Beben gewappnet ist.

Erst seit 2003 bestehen moderne Normen – 80 Prozent der Häuser wurden davor gebaut.

Zudem könnte der vielerorts weiche Boden bei einem Erdbeben als verheerender Multiplikator dienen.

Nach den schweren Beben anfangs Februar präsentierte sich in weiten Teilen der südlichen Türkei sowie im Norden und Westen Syriens ein Bild der Zerstörung. Rund 60’000 Menschen verloren bei den Erdbeben ihr Leben, Hunderttausende weitere wurden auf einen Schlag obdachlos. Denn die Beben liessen in den beiden Ländern über 300’000 Gebäude einstürzen – darunter vermeintlich erdbebensichere Neubauten, bei denen zuvor beim Material und der Expertise gespart wurde.

Die schweren Beben haben auch zu Sorge bei Schweizer Hausbesitzerinnen und -besitzern geführt. Wie Pia Hannewald, die Präsidentin der Gesellschaft für Erdbebeningenieurwesen SGEB, sagt, habe es nach der Naturkatastrophe im Mittleren Osten vermehrt Anfragen gegeben, wie Häuser auf ihre Erdbebensicherheit überprüft werden können.

«Bewusstsein ist bei vielen Hausbesitzern noch nicht vorhanden»

«Bei vielen Gebäudeeigentümern ist das Bewusstsein, dass sie für die Sicherheit ihres Gebäudebestands und damit auch für die Erdbebensicherheit verantwortlich sind, noch nicht da», sagt Hannewald gegenüber «SRF News». Ausnahmen würden etwa die Regionen Wallis oder Basel bieten, da dort ein höheres Erdbebenrisiko besteht.

Beben von der Stärke wie jene in der Türkei und in Syrien, die auf der Richter-Skala eine Stärke von 7,8 und 7,3 erreichten, sind in der Schweiz nicht besonders wahrscheinlich. Doch auch hierzulande kann es rund alle 100 Jahre zu sogenannten «Schadensbeben» kommen, wie der Erdbebendienst SED schreibt.

Ein solches Erdbeben gab es zuletzt im Jahre 1946 in Sierre. Vier Menschen starben, an den Gebäuden in der Walliser Gemeinde entstanden Schäden in Millionenhöhe. Wenn sich nun im Jahr 2023 ein solches Beben der Stärke 5,8 ereignen würde, dürften die Schäden um ein Vielfaches grösser ausfallen.

Denn während der Kanton Wallis im Jahre 1941 eine Bevölkerungsdichte von 28 Personen pro Quadratkilometer verzeichnete, hat sich diese bis ins Jahr 2021 (68 Einwohner pro km²) fast verdreifacht – in anderen Regionen der Schweiz hat sich die Bevölkerung im Vergleich zu vor 80 Jahren noch viel stärker verdichtet. Auch hat sich die Siedlungsfläche auf Böden ausgeweitet, deren Beschaffenheit Erdbeben im schlimmsten Fall massiv verstärken könnten.

Diese Karte zeigt auf, in welchen Teilen der Schweiz das Erdbebenrisiko wie gross ist. Die Regionen Wallis und Basel gelten als besonders erdbebengefährdet – ausserdem sind in den letzten Jahrzehnten viele Siedlungsgebiete in Fluss- und Seenähe entstanden, wo die Gefahr durch die weichen Böden enorm verstärkt wird. seismo.ethz

Neue Wohnquartiere auf besonders gefährlichen Böden

Zu diesem Schluss kommt Paolo Bergamo, der beim Erdbebendienst SED fünf Jahre lang kleinere Beben der letzten 20 Jahre ausgewertet hat. Dabei hat er herausgefunden, dass sich ein Beben auf weichem Boden um bis das Zehnfache verstärken kann. Betroffen sind etwa Gebiete an Flüssen oder Seen – in diesen Bereichen entstanden vor allem in der Nachkriegszeit viele Wohngebiete, wie «SRF News» schreibt.

Zudem wurde bis vor wenigen Jahren beim Bau neuer Häuser kaum auf Erdbebensicherheit geachtet: 1989 gab es erste, meist wenig beachtete Normen. 2003 folgten dann moderne Normen, die den Einsturz von Gebäuden bei mittelschweren Beben verhindern sollen. Doch die davor gebauten Häuser, die 80 Prozent aller Gebäude ausmachen, sind laut Blaise Duvernay eine «grosse Unbekannte». Er leitet beim Bundesamt für Umwelt die Erdbebenvorsorge.

«Beben würde Einstürze und tausende Obdachlose verursachen»

Die Folgen eines schweren Erdbebens, wie es 1356 in Basel geschah, würden laut Duvernay heute fatal ausfallen. «Einstürze, Todesfälle, Schwerverletzte und eine grosse Anzahl von Obdachlosen würde man auch in der Schweiz sehen. Trotz dieser Gefahr setzt der Bund bei Erdbeben aber nicht auf staatliche Vorschriften und Kontrollen, wie das etwa beim Brandschutz der Fall ist, sondern auf Eigenverantwortung. So ist es die Verantwortung der Gebäudebesitzer, ihre Häuser auf Erdbebensicherheit zu überprüfen und wenn nötig zu verstärken.»

Entsprechende Normen dafür gibt es seit 2017: Sie sehen vor, dass die Erdbebensicherheit von Altbauten nicht zwingend der eines Neubaus entsprechen muss. Eine Überprüfung und Nachrüstung wird aber bei grösseren Sanierungsarbeiten empfohlen. Auf seiner Website gibt das Bafu Hausbesitzern, aber auch Baufirmen, Tipps zur Erdbebensicherheit.