Fakten zum WM-Tag: Spanien stellt Negativ-Rekord im Penaltyschiessen auf

Marokko setzt sich als erste afrikanische Mannschaft an einer WM im Penaltyschiessen durch.

Marokko – Spanien 3-0 i.E.

Schwach vom Punkt: Spanien ist die erste Nation in der Geschichte der Weltmeisterschaft, die vier Elfmeterschiessen verloren hat und nach der Schweiz gegen die Ukraine im Jahr 2006 erst die zweite Mannschaft, die in einem Elfmeterschiessen kein Tor erzielt hat.

Harmlose Spanier: Spanien hat in den 120 Minuten dieses Spiels nur einen einzigen Schuss aufs Tor abgegeben, seit Beginn det. Datenerfassung1966 waren es für Spanien nie weniger in einem einzigen WM-Spiel.

Wer zieht in den Halbfinal ein?

Portugal – Schweiz 6:1

Tag des offenen Nati-Tores : Die Schweiz schied in allen fünf WM-Achtelfinalspielen aus dem Turnier aus und kassierte zum zweiten Mal in der WM-Geschichte sechs Gegentore nach der 5-7-Niederlage gegen Österreich im Viertelfinale der WM 1954.

Packung für die Schweiz: Für Portugal ist es der höchste WM-Sieg in der K.o.-Runde des Turniers – sechs WM-Tore gelangen den Portugiesen nie zuvor außerhalb der Gruppenphase.

Eine Serie geht zu Ende: Cristiano Ronaldo stand erstmals seit 2008 und 31 Partien bei einem großen Turnier nicht in der Startelf Portugals (damals ebenfalls gegen die Schweiz). Seit seinem Debüt für Portugal stand er zum ersten Mal in einem K.o.-Spiel bei einer EM oder WM nicht in der Startformation (zuvor 17 Einsätze).