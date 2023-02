Europäische Universitäten sind beliebte Ziele ausländischer Spione. Auch in der Schweiz.

Spionage : So schleichen sich ausländische Agenten in Schweizer Unis ein

Darum gehts Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) hat kürzlich die Broschüre «Akademische Welt im Visier» publiziert.

Darin warnt der NDB vor Spionage an Hochschulen. Auch die Schulen selber trügen eine Verantwortung.

Experte Adrian Hänni sagt: Sensibilisierung ist wichtig. Doch man solle nicht überreagieren. Der Schaden wäre grösser.

Schweizer Hochschulen sollen sich gegen Spionage durch ausländische Geheimdienste wappnen – das ist die Botschaft einer Broschüre, die der schweizerische Nachrichtendienst (NDB) Ende Januar publiziert hat. Anhand mehrerer Beispiele schildert der NDB, wie solche Fälle ablaufen:

Forscher: Vor einigen Jahren wurde in den Niederlanden ein ausländischer Physiker verhaftet, der an einer niederländischen Universität geforscht hatte. Der deutsche Verfassungsschutz war ihm zufällig auf die Schliche gekommen, es handelte sich um einen Spion des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR.

Austausch unter Studierenden: Ein junger Wissenschaftler an einer europäischen Universität wurde via Linkedin von einem Mitarbeiter eines asiatischen Thinktanks angefragt für einen fachlichen Austausch. Der Wissenschaftler wurde ins Ausland eingeladen. Die Mitarbeitenden des Thinktanks waren jedoch in Wahrheit Vertreter des Nachrichtendienstes, die den Wissenschaftler als Informationsquelle für sensible Daten aus seinem Arbeitsbereich anwerben wollten.

Auftragsarbeiten: Eine ausländische Studentin wurde während eines Studienaufenthalts in einem asiatischen Land vom Professor der Universität einer lokalen Studentin vorgestellt, die Mitarbeiterin des staatlichen Nachrichtendienstes war. Dabei wurde die europäische Studentin gefragt, ob sie gegen Bezahlung Berichte für ein Forschungsinstitut schreiben würde. Es handelte sich jedoch um ein Tarninstitut und die Anbindung europäischer Studenten.

Observation in der Schweiz: Ein ausländischer Doktorand, der an einer Schweizer Universität eingeschrieben war, meldete sich bei der Polizei, weil er sich von Landsleuten seines Herkunftslandes, die in der Studentenvereinigung waren, überwacht fühlte. Nachforschungen ergaben, dass die Landsleute von der Botschaft beauftragt worden waren, andere zu observieren.

NDB appelliert an Hochschulen

Hochschulen und Forschungsinstitute seien von Spionageaktivitäten bedroht, schreibt der NDB. Sie müssten sich dessen bewusst sein und vorsichtig mit Know-how umgehen. Aus welchen Staaten die Spione kommen, wird nicht namentlich gesagt. Ausser in einem Beispiel, da war es Russland. Generell seien es autoritär regierte Staaten, die Landsleute an europäischen Unis überwachen lassen. An der Universität Zürich beispielsweise gab es vor Jahren einen Fall von türkischer Spionage.

Die Konsequenzen dieser Spionageakte könnten für die Universitäten und Wissenschaftler schwerwiegend sein: Verlust von Aufträgen, Forschungsgeldern, Ausschluss aus internationalen Gruppen, Reputationsverlust und eine schlechtere Position im internationalen Ranking.

Das sind die Gefahrenquellen

Der hohe technologische Standard sowie die Offenheit und Willkommenskultur der Schweizer würden zwar weltweit geschätzt – doch der einfache Zugang mache die Hochschulen zu einem attraktiven Ausforschungsziel. Einfallstore sind:

Öffentliche Universitätsanlässe: Konferenzen und Seminare bieten die perfekte Gelegenheit, unverfänglich mit Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen und ihnen Informationen zu entlocken.

Auslandaufenthalte: Im Ausland erhöht sich das Risiko, Spionage-Opfer zu werden.

Cyber-Angriffe: Die IT-Infrastruktur einer Hochschule ist besonders exponiert, und das Risikobewusstsein oft mangelhaft.

«Nicht in Paranoia verfallen»

Laut Geheimdienst-Experte Adrian Hänni sind Hochschulen in ganz Europa davon betroffen. Zudem interessierten sich Geheimdienste nicht nur für technische Bereiche, sondern etwa auch für Politikwissenschaften. Das zeige der spektakuläre Fall eines 2022 in Norwegen verhafteten russischen Spions.

Es sei wichtig, diese Gefahr ernst zu nehmen, dennoch dürfe man nicht übersteuern. «Wir sollten jetzt nicht in eine Spionage-Paranoia verfallen.» Würde die offene Kultur und der Wissensaustausch wegen dieser Risiken beeinträchtigt, wäre der Schaden für die Schweiz womöglich grösser als er es heute durch die Gefahr von Spionage ist, sagt Hänni.

«Hunderttausende Studierende in der Schweiz jetzt aufzuschrecken, ergibt keinen Sinn.» Hingegen sollten Doktoranden und Akademiker, die international aktiv und vernetzt sind, in gewissen Situationen vorsichtig sein. Wichtig sei etwa, bei Gastwissenschaftlern den Hintergrund zu prüfen. Und: «Bei Kontaktaufnahmen durch Unbekannte über Netzwerke wie Linkedin, einer beliebten Rekrutierungsplattform für chinesische Dienste, sollte man genauso vorsichtig sein wie in einer schummrigen Bar.»

