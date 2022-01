Chat-Flut – So schleichst du dich heimlich aus nervigen Whatsapp-Gruppen

In Gruppenchats können sich mehrere Personen auf Whatsapp gleichzeitig miteinander austauschen. Das ist meist praktisch, kann aber auch nervig werden, wenn in einer Gruppe zu häufig Nachrichten verschickt werden oder man eigentlich gar kein Interesse an der Gruppe hat. Manchmal fühlt man sich aber dem sozialen Druck ausgesetzt, dennoch in der Gruppe zu verbleiben, um die anderen Mitglieder nicht zu kränken oder wütend zu machen. Denn, wenn ein Mitglied die Gruppe verlässt, werden alle anderen Personen in der Gruppe über das Verlassen informiert.