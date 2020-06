So schlimm trifft Arbeitslosigkeit junge Menschen

Arbeitslosigkeit

156'000 Menschen ohne Job

Der Schweizer Arbeitsmarkt hat im Mai die Folgen der Corona-Krise weiter zu spüren bekommen. Die Arbeitslosenquote stieg von 3,3 auf 3,4 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft am Dienstag mitteilte. Insgesamt waren Ende Mai 155'998 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) arbeitslos gemeldet. Das waren 2585 mehr als noch im Vormonat. Um saisonale Faktoren bereinigt lag die Quote ebenfalls bei 3,4 Prozent, nach 3,1 Prozent im Vormonat. Sie erreichte damit den höchsten Wert seit Februar 2017. Allerdings war der Anstieg nicht mehr so drastisch wie im Vormonat, als die Arbeitslosenquote von 2,9 auf 3,3 Prozent gesprungen war. Vor der Krise – im Februar – hatte sie noch bei 2,5 Prozent gelegen, im letzten Sommer war sie sogar auf ein Mehrjahrestief von 2,1 Prozent gesunken.