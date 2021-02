So trifft die Krise die Herstellungsländer

Die Branche betont immer wieder, dass nicht verkaufte Ware nur in sehr seltenen Fällen vernichtet werde – etwa, wenn Kleider derart beschädigt sind, dass sie nicht mehr verwertet werden können. Die Organisation Publiceye hat in der Vergangenheit aber zu bedenken gegeben, dass trotzdem unnötig Material vernichtet werden kann – etwa, wenn Händler ihre Bestellungen kurzfristig stornieren. Es sei denkbar, dass dann Stoffe oder bereits angefertigte Produkte in den Herstellungsländern entsorgt werden, sagt Sprecher David Hachfeld zu 20 Minuten. Konkrete Hinweise gebe es dazu aber nicht.