Zu Gast bei Saltbae: So schmeckt das Goldsteak der Fussballstars 

Viele Fussballer gehören in seinen Luxus-Steakhäusern zur Stammkundschaft. Der Grund für den Hype und die hohen Rechnungen: mit Blattgold überzogenes Essen. Egal, ob Steaks, Hamburger oder Baklava zum Dessert – diverse Speisen auf der Menükarte sind in Gold zu bestellen. Wie schmeckt das von Fussballern so begehrte Goldsteak? 20 Minuten hat während der WM in der Nusr-Et-Filiale in Doha den Test gemacht.