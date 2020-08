Im Test So schmeckt der erste vegane Kebabspiess der Schweiz

Das Zürcher Startup Planted bringt den ersten veganen Kebabspiess auf den Schweizer Markt. 20 Minuten hat das Fleisch-Imitat getestet.

Was ist im veganen Kebabspiess alles drin?

Wo wird der pflanzliche Kebab erhältlich sein?

Der Kebab wird ab September in etwa 15 Lokalen schweizweit erhältlich sein – unter anderem bei der Hiltl Vegimetzg in Zürich und in verschiedenen Variationen in der Neuen Taverne von Zürcher Spitzenkoch Nenad Mlinarevic. Wie viel der Kebab kosten wird, ist von Restaurant zu Restaurant unterschiedlich.