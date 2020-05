Weinblog

So schmeckt der Frühling

Angenehme Temperaturen und viel strahlende Sonne – trotz Corona Krise lässt uns der Frühling nicht im Stich. Doch welche Weine passen am besten zu der farbenfrohen Jahreszeit? Wir haben einige Vorschläge in petto.

Auch wenn der diesjährige Frühling durch den andauernden Ausnahmezustand geprägt wird, so dürfen wir uns doch über wärmende Sonnenstrahlen, das Gezwitscher der Vögel und zarte, wunderschöne Blüten freuen.

Wein - als Naturprodukt - bietet für jede Zeit des Jahres etwas, und so auch für den Frühling: leicht, verspielt, duftig darf er schmecken. Vor allem aber eine Einladung, die ersten Sonnenstrahlen im Glas einzufangen und zu geniessen.

Weissweine vermitteln die Lebendigkeit und Feinheit des Frühlings besonders gekonnt. Sie bringen leichte und grüne Aromen ins Glas – die perfekte Frühlingsfrische also.

Hervorzuheben ist hier der Sauvignon Blanc. Wird ein traditionell geernteter und im Stahltank ausgebauter Sauvignon Blanc entkorkt, so steigt uns direkt ein frischer Duft in die Nase: grüne Noten von Gras, Stachelbeere und Brennnessel, fast als würde man an frischen Frühlingswiesen und -sträuchern vorbei spazieren.