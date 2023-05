Vivi Nova: So schmeckt euch das erste Schweizer KI-Getränk

Die Vivi Kola AG ist vor allem für das gleichnamige Cola bekannt. Vor rund einem Monat kündigte der Getränkehersteller das erste Schweizer KI-Getränk mit dem Namen Vivi Nova an. Ab sofort gibt es dieses in der Migros zu kaufen. Name, Design und Rezept stammen von der künstlichen Intelligenz ChatGPT.

Vivi Nova schneidet beim Geschmackstest gut ab

20 Minuten hat das neue KI-Getränk in Zürich verteilt und einen ersten Geschmackstest gemacht. Keiner der Testerinnen und Tester hat das neue KI-Getränk mit weniger als sechs von zehn Punkten bewertet. Anna (17) findet es «positiv, dass es nicht so viel Zucker hat und nicht so süss schmeckt». 330ml enthalten 11,9 Gramm Zucker. Im Vergleich zu Coca Cola ist das weniger als ein Drittel des Zuckergehalts.



«Das ist wenig, von daher würde ich mir das vielleicht auch mal kaufen», findet die 24-jährige Fiona. Auch Yazmin kann dem Getränk etwas abgewinnen: «Es ist sicher nicht so ungesund wie Energy Drinks.» Als Vergleich: Eine 330 Milliliter Dose Red Bull hat rund 30 Gramm Zucker.