Königin Margrethe ist die dienstälteste Monarchin der Welt

Dänemark : So schmerzhaft war das Jahr für Königin Margrethe

Zunächst einmal ohne eine Cousine dritten Grades. Nach dem Ableben von Queen Elizabeth hat Margrethe nicht nur eine entfernte Verwandte, sondern auch ein langjähriges Vorbild verloren. Nachdem die Dänen am 14. Januar 1972 den Thron von ihrem verstorbenen Vater Frederik IX. geerbt hatte, schaute die junge Königin in Kopenhagen zur Queen in London auf. Elizabeth II. machte sich auf, ihrem Königreich über Jahrzehnte mit Hingabe und Würde zu dienen – Margrethe II. tat es ihr als Regentin über Dänemark, Grönland und die Färöer-Inseln gleich.

Ein Spagat zwischen Feiern und Zurückhaltung

Ja sehr. Ich freu mich auf alle Neuigkeiten, die kommen. Insbesondere auf die Krönung von Charles III.

53 Prozent der Däninnen und Dänen stehen hinter der Monarchin

«Wir sind auf dem richtigen Weg»

Seinen Posten als Verteidigungsattaché in der dänischen Botschaft in Paris wird der jüngere Bruder von Kronprinz Frederik (54) nach Vertragsende im Sommer 2023 räumen. Frankreich will er mit seiner Familie dann verlassen. Das Boulevardblatt «B.T.» wusste zu berichten, dass es Richtung USA gehen soll, wo Joachim einen neuen Topjob in der Verteidigungsbranche geschossen haben soll. Offiziell ist das aber noch ebenso offen wie die Zukunft seiner vier Kinder, die nunmehr ohne Prinzentitel auskommen müssen.